Micropavimento começa a ser aplicado na Rua das Araras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dando prosseguimento ao trabalho de recuperação da malha viária urbana, a Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na última quinta-feira os trabalhos de recuperação com micropavimento da Rua Araras, no bairro São Miguel.

Os trabalhos, de acordo com a secretaria de Obras, compreenderão o trecho que vai da Avenida Presidente João Goulart até o final da via. Ao todo, serão recuperados 15,2 mil metros quadrados da via.

Ainda no bairro São Miguel, será recuperada com micropavimento a Avenida Vereador Clovis Cesar de Lima, num total de 26,5 mil metros quadrados.

O trabalho de recuperação da pavimentação asfáltica desenvolvido pela Prefeitura de Campo Verde já beneficiou bairros como o Recanto do Bosque I e II, Jupiara, e avenidas como Arnaldo Eckert, Mato Grosso, Marechal Cândido Rondon e a Rua Toledo, no São Miguel, perfazendo um total de mais de 133 mil metros quadrados.