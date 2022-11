Mexia em notebook – Casa é atingida por raio e professor de matemática morre em MT

Do: MidiaNews

Ele estava sozinho no quarto no momento em que foi atingido foi descarga elétrica; caso foi em Colíder

Um professor de 27 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto mexia no notebook, em Colíder (distante a 650 de Cuiabá), na noite de quarta-feira (23). Ele foi identificado como Anderson Mazaro.

Conforme informações da Polícia Civil, o professor estava em casa com a família, no Distrito de São Sebastião, quando um raio atingiu a residência, por volta das 21h. Anderson estava sozinho em seu quarto, mexendo no notebook.

O pai da vítima relatou que ouviu o barulho do trovão e, no mesmo instante, a energia elétrica da casa deixou de funcionar. Logo em seguida, ainda conforme a testemunha, ouviu um barulho vindo do quarto de Anderson.

Ele, então, foi ao cômodo e se deparou com o filho caído no chão e tendo convulsões. Os familiares ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu a intensidade da descarga elétrica.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Alta Floresta para exame de necropsia.

Anderson era professor e ministrava aula de matemática em uma escola de Ensino Fundamental do Município.