Menino de 4 anos morre em acidente envolvendo carro e pá-carregadeira em MT

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o veículo fez uma curva em alta velocidade e atingiu a traseira do maquinário, que estava sinalizado. Elas também informaram que as pessoas que estavam no carro estavam em uma confraternização e o motorista apresentava sinais de embriaguez. No veículo, a polícia encontrou garrafas de cerveja.