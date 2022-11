Membro de associação de produtores de soja de MT é preso ao furtar pneus para incendiar rodovia e trocar tiros com a PM

Com Brancalione, estavam João Pedro de Lima Ceolin, de 25 anos, e Felipe Carvalho Dreffeck, de 28 anos. Eles devem responder por furto, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça, crimes contra a paz pública, direção perigosa, bloquear via com veículo, entre outros crimes. O g1 tenta contato com a defesa dos suspeitos.

Além da caminhonete e da arma usada pelo trio, a polícia também apreendeu celulares e bebida alcoólica.

Ainda conforme a PM, os três confessaram os crimes e disseram que agiram sozinhos. Eles não possuem passagem pela polícia.

Aprosoja

A Aprosoja é uma entidade sem funs lucrativos formada desde 2005 por produtores rurais ligados à cultura de soja e milho em Mato Grosso. Conforme publicação no site da associação, o objetivo é unir e valorizar a classe e representar os direitos, interesses e deveres dos produtores.