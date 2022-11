Marido mata esposa após ela se recusar a desbloquear o celular

Do: MidiaNews

Maria Lucia Leite da Silva, de 25 anos, e o autor do crime tinham uma filha de 2 anos

Uma mulher identificada como Maria Lucia Leite da Silva, de 25 anos, foi morta com um tiro na cabeça disparado pelo próprio marido.

O feminicídio aconteceu na fazenda onde o casal morava na zona rural de Vila Rica (1.150 km de Cuiabá), já na divisa com São Félix do Xingu (PA).

O crime aconteceu no sábado (12), mas só veio a público nesta quarta-feira (16).

Durante uma discussão, o marido teria exigido que Maria Lucia entregasse seu celular desbloqueado a ele.

Com a recusa, o marido se irritou e pegou uma arma. Antes de atirar contra a esposa, ele atirou no celular e em seguida na cabeça da vítima.

Maria Lucia morreu no local. O casal tinha uma filha de 2 anos, que estava na fazenda no momento do assassinato.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas informaram que, após o crime, o assassino entrou em contato com um parente informando o que ocorreu e pediu que buscasse a filha do casal que estava na fazenda. Depois disso, fugiu.

O homem continua foragido. A Polícia Militar realizou rondas no dia pela região, mas não conseguiu localizar o suspeito.

A Polícia Civil informou que o crime é da circunscrição do estado do Pará no município de São Félix do Xingu, e que a Polícia Civil de Vila Rica atendeu a ocorrência somente para dar um apoio em virtude da distância da sede da fazenda.