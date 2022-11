Justiça mantém prisão de homens que tentaram incendiar caminhão para bloquear trânsito em MT

Ainda na manha de terça-feira, com ajuda de 100 policiais, 19 pontos de bloqueios em rodovias federais e estaduais de Mato Grosso foram liberados, de acordo com o Gabinete de Crise do governo estadual. Os policiais usaram maquinários para limpar as barreiras feitas para fechar as estradas.

Violência

A PRF informou, na segunda-feira (21), que 14 pessoas haviam sido presas até então. Com elas, foram apreendidos armas e aparelhos celulares, que devem ajudar nas investigações para identificar organizadores e financiadores dos atos antidemocráticos.