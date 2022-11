Jovem morre em colisão entre moto e caminhão em avenida de VG

Do: MidiaNews

Ele chegou a ser socorrido, mas deu entrada no Pronto-Socorro sem vida; vítima perdeu sangue devido à colisão

Um homem de 28 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (28), em Várzea Grande. Jonathan Neves da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informações, o episódio aconteceu por volta das 16h, na Avenida Filinto Muller, próximo ao Bairro Marajoara. A vítima estava na garupa de uma moto Fan 125, que colidiu contra um caminhão.

A dinâmica do acidente será investigada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), mas, de acordo com relatos de populares, no momento da colisão, o caminhão fazia uma manobra para entrar no bairro São Matheus. A moto vinha logo na sequência, mas não conseguiu frear a tempo e atingiu o caminhão.

Com o impacto, Jonathan ficou extremamente machucado. Ainda conforme relatos, o rapaz perdeu muito sangue, que saía pela boca e nariz. Além disso, ele sofreu um corte na parte de trás da cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou Jonathan ao Pronto-Socorro do município. Contudo, ele deu entrada na unidade de saúde já sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.