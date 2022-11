Jovem denuncia agressão de bolsonaristas durante aula de direção em MT: ‘chegaram a me empurrar e tirar para fora do carro’

O jovem contou que estava dentro do carro de uma autoescola quando percebeu que alguns bolsonaristas começaram a chutar cones que estavam no pátio e diziam aos professores para que as aulas fossem encerradas.

A Prefeitura de Sinop informou que o pátio é público e que não vai se pronunciar a respeito. Segundo órgão, eles não podem se responsabilizar.

A vítima disse que neste momento pegou o celular para filmar e um dos manifestantes viu e andou em direção a ele questionando e impondo para que apagasse o vídeo. O jovem obedeceu.

“Eles não acreditaram que apaguei, começaram a me agredir fisicamente e verbalmente, chegaram a pôr a mão na minha cabeça, me empurraram, pegaram meu celular e me puxaram para fora do carro”, disse.