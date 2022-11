Jovem abandona filho de 8 meses para beber e é presa em MT

Do: MidiaNews

Ela estava com o bebê na festa e o deixou com outras pessoas para curtir o evento; Conselho foi acionado

Uma mulher de 21 anos foi presa na noite de domingo (6) por abandonar o filho, de apenas 8 meses, durante um evento para beber, em São Félix do Araguaia (a 1 mil quilômetros de Cuiabá).

Conforme o Boletim de ocorrência, a criança passou de mão em mão durante o evento, ficou suja e com fome, enquanto a mãe consumia bebidas alcóolicas em outra parte da festa.

Os policiais realizavam rondas pelo campeonato do Lino, que era realizado no “Clube dos 30”, quando uma mulher se aproximou da viatura com a criança no colo.

Ela informou que a mãe do menino estava no evento e o deixou com outras pessoas enquanto foi a outra parte para beber. A criança teria passado de braço em braço até chegar a ela, que é prima do menor.

Pelo tempo que se passou desde que foi deixado pela mãe, o menino precisava de banho e comida. A mulher foi encontrada com uma lata de cerveja nas mãos e, segundo os policiais, em visível estado de embriaguez.

Ela foi encaminhada para a delegacia e o Conselho Tutelar foi acionado, que ficou a cargo do menor.

O caso foi registrado como “perigo para a vida ou saúde de outrem”.