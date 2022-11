Insegurança alimentar atinge 63% das famílias em MT

Segundos os especialistas, um dos pontos que agravam a insegurança alimentar é a baixa renda das famílias. Em um bairro de Cuiabá, a maioria dos moradores vivem do trabalho de reciclagem no aterro sanitário que fica na região. Em alguns casos, há famílias que recebem R$ 60 por dia.

A família da dona de casa Rayelen Santos é uma delas. O marido dela trabalho no aterro sanitário e ela fica em casa com a filha. Às vezes ela vai junto para tentar aumentar um pouco a renda. De R$ 60 vai para R$ 90.

“As coisas estão caras né? Tudo aumentou. Sacolão que a gente ganha de vez em quando ajuda bastante. A gente sempre recebe alguma ajuda, pelo menos o básico tem”, disse.

“Nesse período de pandemia a gente teve uma elevação das pessoas em situação de pobreza ao mesmo tempo de uma inflação elevada nos alimentos. Então quando a gente junta essas duas situações: renda mais baixa e alimentos mais caros, o acesso a esses nutrientes para ter essa vida ativa e saudável tornou-se mais complexa e mais difícil pra uma parcela considerável da população brasileira”, contou.

Um pouco de carne no congelador e alguns legumes é o que a confeiteira Andrea Leite Figueiredo consegue garantir para os quatro filhos. Para ela, essa é a maior preocupação.

“Já teve dias de eu me preocupar com a alimentação das crianças. Muitas vezes meu marido chegava e dizia pra me ter calma paciência que Deus ia prover. Um tempo depois, ele chegava com as misturas”, disse.

A força da Andrea vem das crianças que já entendem que os pais estão fazendo o que podem.

“Vai chegar a fase que vai mudar, que vai melhorar. Que a gente vai poder dar o bom e do melhor para eles. Eles são crianças né? São inocentes e a gente conversa com eles e eles entendem. Eu fico desesperada, fico doida quando estou passando necessidade e eles não. Eles transmitem esperança para a gente, disse.”