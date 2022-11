Influencers passam a ser embaixadores da “Árvore de Natal Solidária”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A campanha “Árvore de Natal Solidária”, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde com o objetivo de proporcionar um Natal melhor para famílias cadastradas no órgão, ganhou nesta segunda-feira, o apoio de um time de peso.

Vários influencers de Campo Verde, “vestiram” a camisa da campanha e vão divulga-la em suas páginas nas redes sociais, sendo os “embaixadores” da “Árvore de Natal Solidária”. “É muito legal essa conexão que eles criam com o povo campo-verdense, além de ajudar várias famílias a viver um Natal mais feliz, tornando esse dia tão especial mais mágico para as crianças carentes que precisam de ajuda”, disse a influencer Talita Stroher (@talistroher), que revelou ser um desejo seu ajudar em algum projeto social.

“Estamos retornando com essa super campanha que no ano passado foi um grande sucesso e esse ano tem tudo para ser melhor ainda”, ressaltou a primeira-dama e secretária de Assistência Social Rosilei Pereira Borges de Oliveira.

Para a secretária, a participação dos influencers dá um ganho à mais à promoção. “É muito importante essa colaboração porque os influencers vão fazer com que nossa campanha ganhe uma dimensão maior no que diz respeito à divulgação, eles vão nos ajudar a mobilizar um número maior de pessoas em favor de uma causa justa. Quero agradecer a eles por esta atitude”, disse a secretária.

A “Árvore de Natal Solidária” está montada no saguão do Paço Municipal Prefeito Onescimo Prati e decorada com cartões que podem ser retirados até o dia 14 de dezembro, onde estão os nomes e outras informações sobre famílias que são atendidas por algum programa governamental coordenado pela Secretaria de Assistência Social. Quem quiser colaborar, basta pegar um dos cartões. A sugestão de doação são uma caixa de bombom e um panetone, entretanto, cada doador tem a liberdade de escolher o que quer doar.