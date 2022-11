ICMBio lança edital de concessão do Parque de Chapada dos Guimarães (MT)

Segundo estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Ministério do Turismo realizados pelo Consórcio Carcará Parques Brasileiros, espera-se, ao longo do período de concessão, aplicação de R$ 200 milhões em operação e gestão e R$ 18 milhões em investimentos em áreas como o Morro de São Jerônimo, a Cachoeira Véu de Noiva, a Cidade de Pedra, além da implementação de novos pontos turísticos.