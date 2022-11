Grupo armado sequestrou funcionário de concessionária para bloquear pista e queimar caminhões na BR-163 em MT

Na terça-feira (22), o governo estadual coibiu efetivamente as interdições com atuação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e apoio da PRF, que encaminhou mais de 100 homens para ajudar nas ações. Maquinários foram usados para desobstruir as vias.

Casos violentos

A PRF identificou que uma tentativa de derrubar uma ponte e explodir uma estrada fizeram parte da estratégia dos atos golpistas realizados por bolsonaristas, em Mato Grosso. Os casos foram registrados no começo do mês, mas foram divulgados nessa quinta-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Bom Jesus do Araguaia, a 983 km de Cuiabá, a polícia encontrou uma série de cortes na estrutura de uma ponte de madeira na BR-158. A intenção dos criminosos, conforme a polícia, era de derrubá-la para impedir o trânsito na rodovia.

Já em Sapezal, a 473 km da capital, foram encontrados vários explosivos na BR-174, que também seriam detonados para bloquear a estrada. A equipe da PRF ainda encontrou furos no asfalto, no local onde estavam as dinamites.