Goleada na Copa – Espanha não dá chance para surpresa e faz 7×0 na Costa Rica em estreia

Diferentemente da Argentina e da Alemanha, a Espanha não deu chance para a zebra na estreia na Copa do Qatar.

No estádio Al Thumama, em Doha, a seleção que veste vermelho e que tem um título mundial (África do Sul-2010) passou com enorme tranquilidade pela Costa Rica, 7 a 0 (sua maior goleada em um Mundial), nesta quarta-feira (23) e lidera o Grupo E.

Os espanhóis estão com os mesmo três pontos do Japão, só que com um saldo de gols superior. Os japoneses, em novo resultado inesperado neste Mundial, venceram os alemães, de virada, por 2 a 1.

Na terça-feira (22), a Argentina de Messi registrara um dos maiores vexames de sua história futebolística ao sucumbir ante a Arábia Saudita, também 2 a 1, também de virada.

Tecnicamente muito superiores aos costarriquenhos, os espanhóis abriram 3 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Olmo, Asensio e Ferran Torres (que namora a filha do técnico Luis Enrique).

Na segunda etapa, ampliou com mais um gol de Ferran Torres, um de Gavi, o mais jovem da equipe, com 18 anos, Carlos Soler e Morata.

O meio-campo espanhol, formado por um trio do Barcelona que mescla a experiência de Busquets, 34, e a juventude de Pedri, 19, e Gavi, comandou as ações, com constantes trocas de passes.

Mantendo uma de suas características nos último 15 anos, a Espanha ficou com a posse de bola por 71% do tempo. Tocando muito pouco na bola, a Costa Rica esteve inoperante no ataque, tanto que não finalizou numa única vez ao gol defendido por Unai Simón.

O próximo desafio da Espanha promete ser bem mais difícil. No domingo (27), enfrenta a Alemanha, que, se não ganhar, ficará perto da eliminação na fase de grupos pela segunda Copa seguida.

Ficha técnica

Espanha

Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Gavi e Pedri; Asensio, Dani Olmo e Ferrán Torres. T.: Luis Enrique.

Costa Rica

Navas; Martínez, Fuller, Duarte, Calvo e Oviedo; Celso Borges, Tejeda, Campbell e Bennette; Contreras. T.: Luis Fernando Suárez.

Onde: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Quando: Às 13h (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

Auxiliares: Mohamed Al Hammadi (Emirados Árabes Unidos) e Hasan Al Mahri (Emirados Árabes Unidos)

VAR: Abdulla Al-Marri (Qatar)

Gols: Dani Olmo, aos 11′ do 1°T, Marco Asensio, aos 21′ do 1° T, Ferrán Torres, aos 31′ do 1° T e aos 9′ do 2° T, Gavi aos 30′ do 2° T, Carlos Soler, aos 45′ do 2° T, e Álvaro Morata 47′ do 2° T

Cartões amarelos: Francisco Calvo (COS)