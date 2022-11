Forças de segurança de MT traçam estratégias para desobstruir vias, diz secretário

Em coletiva de imprensa, Bustamante informou que ainda não há prazo para que as equipes comecem a desobstrução das estradas e que será feito o uso da força, se necessário.

“A fase de desocupação passa por um planejamento, um diagnóstico, para saber como está. A gente vai negociando com todo mundo, porque tem muita gente que vai sair das estradas com negociação. Tem pontos que são mais frágeis, tem pontos que são mais fortes. É um movimento de pessoas que a gente vai negociar para desobstruir. Usando, se for necessário, o que não acredito que vai ser, a força para poder fazer a desobstrução”, contou Bustamante.

O secretário informou também que vai acatar a solicitação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal para identificar os organizadores do movimento.

“A mensagem do secretário é que todo mundo colabore com a gente, com a segurança pública. Tem o momento certo de manifestar. Para mim, a eleição é como um torneio de futebol: a cada quatro anos, tem outro. ‘Meu time não ganhou agora, pode ser que meu time ganhe daqui a quatro anos’. O movimento, quando você prejudica mais a sociedade, é pior para todos. Nós temos cidades no estado que dependem das rodovias para chegar abastecimento, combustível, insumos médicos, alimentação, e isso só atrapalha a sociedade”, finalizou.