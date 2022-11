Família é vítima de roubo em Campo Verde; Morador é espancado após suspeitos encontrarem bandeira do Brasil

Com informações do MegaNews CV

Três suspeitos criaram um verdadeiro cenário de pavor para uma família na noite desta quinta-feira (17), em Campo Verde. Os criminosos aproveitaram o momento em que o portão eletrônico era fechado para adentrar na residência e colocar toda família em refém.

Segundo informações do boletim de ocorrências, a família chegou na residência por volta das 21h00min, quando foi abordada pelos criminosos armados, que imediatamente anunciaram o roubo. Após renderem as vítimas, a esposa e as crianças foram amarradas e trancadas em cômodos diferentes dentro da residência, já o marido ficou de posse dos suspeitos durante a ação criminosa.

Durante a procura de itens valiosos no interior da residência, o trio encontrou uma bandeira do Brasil, segundo as informações naquele momento os criminosos começaram a espancar o proprietário da casa dizendo “Faz o L, porque quem manda agora é o comando“.

Mais tarde um outro integrante chegou a residência, ele foi o responsável por levar uma caminhonete modelo Toyota Hilux carregada com itens roubados: R$ 10 mil em dinheiro vivo, R$ 60 mil em joias, quatro aparelhos de TV, celulares e outros itens.

Após fugirem do local a Polícia Militar foi acionada, de posse das informações com as características dos criminosos foram realizadas várias diligências com intuito de encontrar o bando, que resultou com um dos suspeitos sendo localizado pela equipe.

Após ser preso, o suspeito confessou a autoria do crime e indicou um local onde eram mantidos em refém as vítimas da quadrilha. Segundo o suspeito preso, eles eram especializados em roubos de carga.

Quando a PM chegou no cativeiro apontado, um homem que estava no local tentou partir pra cima da guarnição com um pedaço de madeira, sendo posteriormente contido com o uso do bastão tonfa.

No local a PM ainda encontrou alguns dos itens roubados da família, como um cobertor azul e um aparelho de DVD. Segundo os suspeitos um terceiro integrante da quadrilha já teria coletado parte dos itens.

Em buscas, a PM também encontrou uma carteira com documentos de um caminhoneiro, que possivelmente foi vítima da quadrilha e deve ter ficado no local como refém.

Diante os fatos, os dois suspeitos foram presos em flagrante e posteriormente foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde, que a partir de agora segue as investigações sobre o caso.

As 04h30min desta sexta-feira (18), a caminhonete foi recuperada pela Polícia Militar já no município de Cuiabá.