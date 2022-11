Ex-marido que matou técnica de enfermagem e o pai dela é condenado a 48 anos de prisão em MT

Conforme a Polícia Civil, no dia do crime Junior foi até a residência de Aparecido, e forçou a entrada na casa pelos fundos. Ele entrou em luta corporal com o pai de Franciele que se feriu gravemente. Depois, foi até o quarto onde a ex-mulher tentava se esconder junto com a filha dela e arrombou a porta, golpeando a técnica de enfermagem.