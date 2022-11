Equipes da PRF, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizam orientação e desobstrução nas rodovias no município de Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

No início da tarde desta quinta-feira (03), após negociação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes liberaram a trafegabilidade na BR 070 em Campo Verde, a interdição ocorria na rodovia que dá acesso ao município de Primavera do Leste-MT.

Funcionários e maquinários terceirizados pela Prefeitura Municipal de Campo Verde já realizam o trabalho de limpeza do local. O tráfego de veículos volta a sua normalidade.

O agente da PRF conversou com os manifestantes, foi explicado a todos os envolvidos sobre o direito de ir e vir do cidadão que é constitucional, assim como o direito de manifestação pacífica que também lhes é garantido.

Agora se for do interesse dos participantes, a manifestação deve seguir para outro ponto ainda dentro do município de Campo Verde, desobstruindo assim as rodovias federais e estaduais no município.

Agora as forças de segurança composta pela PRF, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se deslocam a outros pontos de manifestações para realização do trabalho de desmobilização dos manifestantes e liberação de tráfego.

O trabalho de limpeza das vias continuam pelas equipes empenhadas.