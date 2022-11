Empresário morre ao bater em carreta em paralisação na BR-364 em MT

Por g1 MT

O empresário Osmar Alceu Wichocki, de 56 anos, morreu em um acidente na BR-364, em Cuiabá, em um trecho conhecido como Trevo do Lagarto, na noite de segunda-feira (31), onde acontece manifestação de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), contrários ao resultado das eleições. Os atos, que se espalharam pelo estado e pelo país tiveram início na noite de domingo (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia quando ele bateu o caminhão que dirigia na traseira de uma carreta que estava parada na manifestação. Ele ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro motorista não se feriu.

Wichocki trafegava no sentido Jangada-Cuiabá e, segundo publicação feita pela irmã dele, Elizete Pinto, nas redes sociais, o acidente aconteceu porque o outro veículo estava com as luzes apagadas e não havia sinalização no local.

“Não consigo acreditar até agora que aconteceu isso. Pelo amor de Deus, que essas pessoas tenham compaixão e parem com esses protestos antes que mais vidas se vão. Ninguém vai trazer meu irmão de volta. Um homem com apenas 56 anos com a vida toda pra viver”, escreveu.

Ele deixa esposa e filhos.