Emboscada – Filho tenta matar o pai com um tiro no pescoço em cidade de MT

Do: MidiaNews

Mãe contou aos policiais militares que o rapaz os surpreendeu após sair do meio do mato

Um rapaz de 28 anos foi detido pelos irmãos após emboscar e atirar no pescoço do pai em um assentamento em Poxoréu (240 km a sudoeste de Cuiabá). O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (28).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a esposa da vítima e mãe do rapaz testemunhou a tentativa de homicídio.

Ela relatou aos policias que caminhava com o marido pela propriedade, localizada no assentamento Mártir dos Carajás, quando foram surpreendidos pelo suspeito, que saiu do mato e disparou contra o próprio pai. Ele fugiu para a mata fechada em seguida.

A vítima foi socorrida pela esposa, com a ajuda de vizinhos, e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis. Não foi divulgado seu estado de saúde.

Na unidade de saúde, um dos vizinhos que auxiliou no socorro informou aos policiais que o rapaz teria tentado se esconder em sua propriedade, mas foi encontrado e detido pelos irmãos.

No local, os agentes deram prosseguimento à prisão e o homem foi conduzido à delegacia.