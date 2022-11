Em MT, 24 municípios estão em estado de alerta por risco de temporais

Segundo o Inmet, o estado terá chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos. A maior preocupação é com a queda de raios e ventos fortes, que podem deixar moradores sem energia elétrica.

Chapada dos Guimarães

Poxoréu

Barão de Melgaço

Bom Jesus do Araguaia

Campinápolis

Canarana

Nova Maringá

Brasnorte

Água Boa

Primavera do Leste

Tapurah

Vera

Nova Olímpia

Rio Branco

Itanhangá

Nova Xavantina

Campo Verde

Cláudia

Guiratinga

Cocalinho

Gaúcha do Norte

Rondolândia

Ipiranga do Norte

Nova Monte Verde

Sorriso

Campo Novo do Parecis

Nova Mutum

Querência

Comodoro

Jaciara

Jangada

Orientações de segurança