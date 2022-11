Detento decapitado teve os dedos cortados e coração arrancado

Do: MidiaNews

Cela tinha mais de trinta outros reeducandos, mas nenhum deles falou nada sobre o crime

O detento Wesley Daniel Jeronimo, de 39 anos, que foi decapitado dentro de uma cela da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop (a 498 quilômetros de Cuiabá), teve também os dedos das mãos cortados e o coração retirado do peito.

A brutalidade do crime consta no boletim de ocorrência registrado após o corpo ter sido encontrado por policiais penais, na manhã de terça-feira (8). Wesley foi achado em um canto da cela 1, ala 2, do raio 3.

Segundo os policiais, além de ter sido decapitada, teve seis dedos decepados das mãos. O peito foi aberto e o coração retirado de dentro. No corpo estava escrito “PCC”.

A cela em que Wesley estava tinha 33 reeducandos, mas nenhum deles se prontificou a falar como o crime aconteceu.

Wesley estava recluso na unidade, mais conhecida como Ferrugem, há cinco meses.

A Secretaria de Estado de Segurança (Sesp-MT) informou que todos os procedimentos legais foram adotados assim que o corpo foi encontrado.

A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para apurar a motivação, autoria e circunstâncias da morte.

Um Procedimento Disciplinar (PAD) foi instaurado para apurar o caso na esfera administrativa.