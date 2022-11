Demarcador viário é adquirido para a Secretaria de Obras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde adquiriu, com recursos próprios, um demarcador viário autônomo para a Secretaria Municipal de Obras. A nova máquina, que custou R$ 293 mil, foi entregue pelo fornecedor na última segunda-feira. Durante esta semana, os servidores que irão operá-la passaram por treinamentos com representantes do fabricante.

O novo demarcador viário, que será utilizado na recuperação e implantação de sinalização de trânsito horizontal, pode operar com até duas cores de tinta simultaneamente e tem capacidade para fazer até 10 quilômetros de faixa contínua por dia.

A aquisição do novo equipamento, de acordo com o secretário de Obras Fabiano Teruel, vai proporcionar maior rapidez na execução dos trabalhos e mais economia para os cofres públicos.