Cuiabá vence Coritiba e garante permanência na Série A para 2023

Do: MidiaNews

Time jogou de maneira superior na Arena Pantanal e venceu por 2×1; termina em 16º em ranking

O Cuiabá venceu o Coritiba por 2 a 1 na Arena Pantanal, na tarde deste domingo (13) e carimbou a permanência na elite do futebol brasileiro para o ano de 2023.

O jogo foi a 38ª e última rodada da Série do Brasileirão.

Alan Empereur e Jonathan Cafú fizeram os gols da equipe mato-grossense, enquanto Léo Gamalho diminuiu para o time paranaense.

O auriverde dependia apenas de si para permanecer na Série A, com um empate no mínimo. E começou a partida bastante superior e conquistou oportunidades de gol na etapa inicial. O placar de finalizações ficou em 10 a 3 para o time da casa.

O primeiro gol veio aos 36 minutos, com Alan Empereur, completando cobrança de escanteio. Aos 43, Jonathan Cafú ampliou.

O Coritiba voltou melhor do intervalo e tentou reagir. No entanto, perdeu Alef Manga, expulso após receber dois cartões amarelos em sequência. Depois disso, o Cuiabá controlou as ações e chegou a ter chance de ampliar, mas Deyverson perdeu pênalti.

O Coxa, então, diminuiu o placar com Léo Gamalho.

Ranking

Com isso, o Cuiabá ganhou três pontos e foi a 42, ficando em 16º lugar no ranking do Brasileirão. O Coritiba tem 42 e está uma posição acima.

Estão rebaixados os times Ceará SC, Atlético-GO, Avaí e Juventude.