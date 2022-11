Cuiabá registra queda de 53% nos focos de queimadas em área urbana e rural, diz Defesa Civil

Por Gabrielle Braz, TV Centro América

O número de queimadas urbanas e rurais, em Cuiabá, apresentou uma queda de 53,5% neste ano, de acordo com a Defesa Civil do município. No ano passado, o registro foi de 590 ocorrências. De janeiro até setembro deste ano, porém, já foram registrados 274 focos de incêndio.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales, as ações de fiscalização a terrenos baldios, o aumento de brigadistas e o período chuvoso contribuíram para essa queda nos números de ocorrências.