Cuiabá encara o Botafogo no Rio para se manter fora do Z4

Do: MidiaNews

Jogo acontece às 18 horas no Estádio Engenhão; Dourado tem 34 pontos ganhos na tabela

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, em casa, o Cuiabá volta a campo nesta terça-feira (1º) à noite pelo Brasileirão, contra o Botafogo, às 18h (de MT), no Estádio Engenhão.

Fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos, o Cuiabá vai com o objetivo de somar pontos para se manter no grupo que permanece na elite nacional.

A equipe finalizou a preparação na manhã desta segunda-feira, no CT da Base, com leve chuva que caiu na capital mato-grossense neste início de semana.

“Temos grandes jogos pela frente, mas o bom é que só depende só da gente. A dificuldade é grande, o Botafogo é um time que foi reformulado, está jogando um baita futebol. Os dois precisam da vitória. Não perder os jogos é o principal nesta reta final. Vamos jogar o jogo”, disse o capitão Walter.

Para o confronto, o técnico António Oliveira conta com o retorno de Deyverson, Denilson e Joaquim, que cumpriram suspensão automática na rodada passada. Sidcley, recuperado de lesão muscular, também volta a ficar à disposição.