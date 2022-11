Corpos de jovens que sumiram há 2 dias são encontrados em MT

Do: MidiaNews

As vítimas foram identificadas como Bruno da Silva Carmezini, 19, e Kaue Maciel Grudzien, 18

Os corpos de dois jovens que estavam desparecidos foram encontrados na noite de terça-feira (22) em Tangará da Serra (240 km a noroeste da Capital).

A localização aconteceu em uma área de mata próxima ao Parque da Família.

Segundo a Polícia Civil, os dois rapazes, identificados como Bruno da Silva Carmezini, 19 anos, e Kaue Maciel Grudzien, 18 anos, haviam sumido na segunda-feira (21).

No local da desova, cerca de 200 metros da entrada do parque, os corpos foram encontrados com as mãos amarradas com as próprias camisetas.

