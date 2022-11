Copa 40tão terá mais uma rodada nesta quarta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada no último dia 2 de novembro, a Copa 40tão de Futebol, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, terá mais uma rodada nesta quarta-feira (9).

No Estádio Municipal Félix Belém de Castro, jogam Real Campo-verdense e Portuguesa Futebol Clube. O jogo está marcado para as 19h30.

No último sábado (5), valendo pela segunda rodada da competição, jogaram no Félix Belém de Castro Portuguesa Futebol Clube e Irenepólis/Tropa do Vale. O jogo terminou com o placar de 3 a 3.

Também no sábado no Félix Belém de Castro, o Primavera Cosmos Futebol venceu o Ensacadores Futebol Clube por 4 a 1. Jogando no miniestádio Ivo Hauber Júnior, o Veterano Chapada empatou com o Barcelona Máster Campo Verde em 3 a 3. A Copa 40tão é disputada por atletas nascidos no ano base de 1982.