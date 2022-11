Copa 40tão continua neste sábado com mais três jogos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, a Copa 40tão continua neste final de semana. Três jogos estão programados.

No sábado (12), às 16h00, jogam Águia Futebol Clube e Brejinho, valendo pela chave B da competição. Em seguida, às 17h40 a Portuguesa Futebol Clube encara o Veterano Chapada, em partida válida pela chave A. Os jogos serão no Estádio Municipal Félix Belém de Castro.

Também no sábado, no Miniestádio Ivo Hauber Júnior, no bairro São Miguel, jogam Irenópolis/Tropa do Vale e Real Campo-verdense. A partida vale pela chave A.

Nove equipes formadas por jogadores nascidos no ano base de 1982 estão disputando a competição. A premiação, no valor de R$ 10 mil será dividida proporcionalmente entre os 3 primeiros colocados.