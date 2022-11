Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, IDEC realiza mais uma etapa do “Projeto Saúde Para Todos” neste sábado em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, será realizado neste sábado (19), das 8h00 às 13h00, em frente ao Parque das Araras, mais uma etapa do “Projeto Saúde Para Todos”. Realizado pelo IDEC (Instituto de Desenvolvimento do Esporte e Cultura), o projeto conta também com o apoio do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria Especial do Esporte, e do Ministério da Cidadania.

Para a realização do evento, uma verdadeira “vila da saúde” está sendo montada no espaço em frente ao Parque, com tendas onde serão realizadas palestras, aulas especiais e exames rápidos para diagnóstico do diabetes e hipertensão. Também serão repassadas por profissionais, dicas e orientações sobre a prevenção de diversas enfermidades.

De acordo com a programação do evento, serão realizados testes de glicemia, avaliação física com bioimpedância, avaliação nutricional, aferição de pressão arterial e orientação física.

A participação é gratuita e, ao chegar à “Vila da Saúde”, as pessoas devem se dirigir à área de cadastramento. Em seguida, após uma rápida conversa com a equipe de profissionais, todos serão encaminhados aos estandes, aulas e atividades que mais se adequam a cada caso específico. Ao final, serão repassadas dicas e orientações para a adoção de medidas preventivas e melhora da saúde, de acordo com a necessidade de cada participante.