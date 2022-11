Com 95,12% do público alvo imunizado, Campo Verde atinge meta de vacinação contra poliomielite

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

De acordo com balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde, Campo Verde atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite com 95,12% do público alvo imunizado.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde era imunizar 95% das 3.117 crianças com idade entre 1 e menos de cinco anos. Foram imunizadas 2.965.

Esse número, destacou a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, só foi alcançado graças as ações implementadas.

“O Município conduziu ações estratégicas como a prorrogação do período de campanha, vacinação em horário estendido e aos sábados nas Unidades de Saúde; busca ativa em escola e creches; vacinação extramuros nos bairros e comunidades rurais, e vacinação em domicílio”, explicou. “A vacinação é a única forma de proteção contra poliomielite”, ressaltou.

Mesmo tendo atingido o índice preconizado pelo Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde continua disponibilizando as vacinas contra a poliomielite nas unidades básicas de saúde dentro do esquema vacinal de rotina.

E para que os cartões sejam atualizados, a Secretaria Municipal de Saúde estendeu a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes com idade até 15 anos.