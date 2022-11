Com 25 espetáculos, começou na manhã de hoje o XV Festival de Teatro de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Promovido pela Prefeitura de Campo Verde, através do Centro Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, começou nesta segunda-feira no Auditório do Centro Empresarial (CEMP), a XV edição do Festival de Teatro de Campo Verde.

O evento, que terá 25 peças, é dividido em duas mostras: Panorama, que envolve grupos e coletivos das escolas da rede pública e particular de ensino nas categorias Infantil, Infantojuvenil e Juvenil; e a mostra regional, com a participação de grupos teatrais e coletivos de Campo Verde, Cuiabá, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães e Rondonópolis, que concorrem nas categorias Juvenil e Adulto.

O Festival, que termina na próxima sexta-feira, foi aberto pela Companhia Vostraz, de Cuiabá, que encenou a peça “O Circo”. O espetáculo concorre na mostra regional. 382 pessoas, entre atores e técnicos, estarão envolvidas na realização do festival, que tem um público estimado em 1,5 mil pessoas e termina na próxima sexta-feira (25). Os espetáculos são encenados nos períodos da manhã, tarde e noite, com entradas grátis.

Hoje pela manhã, além de “O Circo”, da Companhia Vostraz, o público, formado por alunos de escolas municipais, pode assistir também “Superfática” com a Companhia Blueberry, de Barra do Garças.

No período da tarde, serão encenadas as peças, “Viagem de um Barquinho’, com o grupo do Centro Cultural Tuiuiú. “A Alegria de Viver”, com o Grupo do Educandário Maria de Lourdes, e “Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove”, com o Grupo Teatral da Escolas Municipal Dona Maria Artemir Pires.

À noite, às 19h30, a Companhia Vostraz sobe ao palco novamente para encenar “Pantanal: Memórias Esquecidas”. Em seguida, o Grupo Os Fora da Casinha, encena “Deu a Louca nas Deusas”.

Participaram da abertura do XV Festcav, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Clemilson Carvalho e a secretária municipal de Educação, Simoni Borges.