Centro Especializado em Pediatra é inaugurado oficialmente

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Funcionando desde o ano passado, o Centro Especializado em Pediatria, da Secretaria Municipal de Saúde, foi inaugurado oficialmente na tarde desta sexta-feira. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, da vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiros da Silva, de secretários e vereadores.

O Centro Especializado em Pediatria está instalado no Complexo de Atendimento Especializado e Diagnóstico (CAED) Cyrio Schenkel, no Jardim Campo Verde, e funciona anexo ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. “Assim, mãe e filhos podem ser atendidos em um mesmo local”, observou a secretária Edna Queiroz.

O novo modelo pôs fim ao rodizio de pediatras nas Unidades Básicas de Saúde, concentrando as consultas para esse tipo de especialidade em um único local, proporcionando maior celeridade no atendimento. Nos finais de semana, nos dias ou horários em que o Centro Especializado em Pediatria não estiver funcionando, ou nos casos de urgência e emergência, o atendimento será realizado por cinco pediatras que atuam em sistema de plantão no Hospital Municipal Coração de Jesus.

O Centro Especializado em Pediatria está instalado em um amplo espaço, confortável e climatizado, com dois consultórios, sala de pré-consulta, sala de medicação, poltrona para amamentação e brinquedoteca. Conta com 4 pediatras, 1 enfermeira, 3 técnicos de enfermagem e uma assistente social.

Atualmente estão sendo atendidas 100 crianças por semana e não há fila de espera. Por estar anexo ao Centro de Atenção Integrada da Saúde de Mulher (CAISM), o Centro Especializado em Pediatria facilita o acesso ao atendimento ginecológico para as mães, como coleta de preventivo do câncer de colo de útero e adoção de métodos contraceptivos.

Para o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a criação do Centro Especializado em Pediatria foi um grande ganho para a população. “Nós sabemos o quanto que a Saúde exige de nós um atendimento especializado para a pediatria e nós vimos o quanto que os pais, principalmente as mães, necessitam desse tipo de atendimento”, comentou. “E, pensado nisso, atento a isso, nós fizemos o Centro Especializado em Pediatria”, completou o prefeito.

Ele destacou que a iniciativa garante o atendimento às crianças todos os dias e sem fila de espera. “É claro que nós temos que procurar os nossos postos de saúde, mas Campo Verde tem mais de 13 e não tem condições de se deixar um pediatra em cada um deles”, observou Alexandre Lopes. “A criança, chegando aqui, será atendida, não vai ser mais aguardado para outro dia, ou então o próprio posto fazer um agendamento onde a espera é de dias. Não! A criança já sai do posto com a consulta com o pediatra agendada”, frisa o prefeito.

Como funciona? O Centro Especializado em Pediatria funciona de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13 às 17h00. Primeiro as crianças devem ser levadas para consulta em um PSF, onde há médicos capacitados para o atendimento. Se necessário, o profissional de saúde que fez o atendimento, fará o encaminhamento para o Centro Especializado em Pediatria.

Secretária Municipal de Saúde e vice-prefeita de Campo Verde, Edna Queiros da Silva também ressaltou que a criação do Centro Especializado em Pediatria é um grande avanço para a saúde do Município e foi pensado para proporcionar mais agilidade no atendimento. “Sem dúvida nenhuma. Além de dar mais tranquilidade e resposta à população”, disse ela.

Humanização – Pediatra em Campo Verde há 14 anos, Larissa Fatori de Oliveira também destacou a criação do Centro Especializado em Pediatria e ressaltou que por ser uma especialidade, a pediatria não faz parte do rol de atendimento das Unidades Básicas de Saúde.

“Eu acho que foi, realmente, um olhar da gestão muito carinhoso para as crianças e facilitou muito não só para nós como profissionais, porque a gente sabe que uma estrutura onde a mãe está aconchegante, a criança tem um espaço para brincar, a gente tem um espaço específico para atender, isso é humanização e um olhar muito carinhoso da gestão para as crianças”, enfatizou.

Participaram da inauguração do Centro Especializado em Pediatria, os vereadores Silvio Eventos, Miguel de Paula e Gregório do Mercado Popular. Estiveram presentes também o secretário municipal de Administração Claudilei Borges, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares e o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega.