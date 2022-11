Casal morre atingido por veículo conduzido por policial em MT

Do: MidiaNews

Homem quase foi linchado pelos familiares das vítimas; caso aconteceu nesta quarta-feira

Um casal morreu em um acidente na noite dessa quarta-feira (9) na MT-060, em Nossa Senhora do Livramento (distante a 39 km de Cuiabá).

As vítimas foram identificadas como Ianka Aparecida Santana de 26 anos, e Paulo Cesar Almeida dos Santos, 25.

A suspeita é que um policial embriagado tenha atingido a moto em que os dois estavam.

Conforme apurou a reportagem, o atropelamento aconteceu às 18h30 e envolveu uma Fiat Strada, dirigida pelo suspeito, e a moto Honda CG 150 Fan do casal. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

De acordo com testemunhas, o policial dirigia a Strada em alta velocidade. Com o impacto, as vítimas morreram na hora.

A moto foi arremessada a cerca de mil metros da Strada e os corpos ficaram a aproximadamente 100 metros um do outro.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil isolaram o local para os trabalhos iniciais.

O policial se queixava de dores na região do tórax e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Familiares das vítimas quase o lincharam.

Após ser medicado, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para a confecção do boletim de ocorrência. Mesmo com sinais visíveis de embriaguez, o suspeito se negou a fazer o exame do bafômetro.

Já o corpo do casal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) vai apurar o caso.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o agente detido.

