Campo Verde (MT) terá Saúde Paratodos no sábado com atendimento gratuito!

Evento tem dez etapas previstas para 2022 e levará informações sobre os cuidados com a saúde para comunidades em vulnerabilidade social

Assessoria

A cidade de Campo Verde (MT) receberá o Saúde Paratodos no sábado, 19 de novembro! Esta será a oitava etapa do ano do evento gratuito, com acesso facilitado e com o propósito de divulgar informações de saúde para comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O evento acontece das 15h às 20h no Parque das Araras (Av. Presidente João Goulart, no bairro Cidade Alta).

O projeto é desenvolvido em dois principais pilares fundamentais: Ações Presenciais e Tecnologia. Ativações em parques e pontos estratégicos, com a realização de exames rápidos e pocket palestras com três espaços focados em: Saúde do Coração, Saúde Feminina e 50+, além de um aplicativo gratuito com treinamentos focados no estímulo a uma vida mais ativa.

O Saúde Paratodos tem como principal objetivo informar comunidades em vulnerabilidade social sobre os riscos de doenças como diabetes e hipertensão, doenças que ameaçam a saúde de milhares de brasileiros todos os anos.

O evento já tem dez etapas previstas para 2022, cada uma com acesso gratuito aos exames e às palestras. São elas: Belo Vale (realizado), Piracema (realizado), Itaúna (realizado), Congonhas (realizado), Entre Rios de Minas (realizado), Cachoeira Dourada (realizado), Paracatu (15/11), Campo Verde (19/11), Rio de Janeiro (26/11) e São José dos Campos (ainda sem data definida).

Para mais informações, acesse: www.projetosaudeparatodos.com. br

Espaços de saúde

Serão três estandes por evento, cada um com um propósito de divulgar cuidados essenciais com a saúde. São eles:

Coração

No espaço coração, as pessoas poderão checar a saúde cardiovascular através de exames clínicos realizados por profissionais especializados.

50+

Com exames preventivos que visam garantir a saúde e a qualidade de vida a todas as pessoas que se aproximam da terceira idade ou já são idosas.

Saúde feminina

O corpo da mulher tem suas particularidades. Enfermeiros, nutricionistas e preparadores físicos estarão à disposição para auxiliar nas questões femininas.

Corrida virtual

O Saúde Paratodos também conta com uma corrida virtual! Funciona assim: primeiro, o participante faz a sua inscrição gratuita no site do evento. Então, recebe o seu kit de participação em casa. Com o material em mãos, a pessoa escolhe onde quer correr no dia 4 de dezembro, quando os corredores de todas as etapas farão suas corridas virtuais. Depois de correr, é só fazer o upload de sua foto e do resultado no site. Legal, né?!