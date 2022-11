Campanha “Fique em Dia” da Aegea MT oferece condições especiais de negociação nas lojas de atendimento

A negociação inclui descontos de até 50% no valor total dos débitos de acordo com a idade da dívida

Assessoria

Neste mês de novembro os consumidores com pendências nas contas de água e esgoto terão a oportunidade de negociar os débitos com parcelamentos, sem juros e multas por atraso e com a possibilidade de desconto no valor dependendo do tempo da dívida. As negociações pelo Programa Fique em Dia da Aegea MT, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso, seguem até o dia 30 de novembro.

A negociação inclui descontos de até 50% no valor total dos débitos de acordo com a idade da dívida, além de parcelamentos em até 36 vezes. O atendimento à população será realizado nas lojas das concessionárias administradas pela Aegea MT: Águas de Barra do Garças, Águas de Campo Verde, Águas de Confresa, Águas de Diamantino, Águas de Jangada, Águas de Jauru, Águas de Nortelândia, Águas de Paranatinga, Águas de Pedra Preta, Águas de Poconé, Águas de Porto Esperidião, Águas de Primavera e Águas de São José.

Nos dias 12 e 26 de novembro (sábados), as lojas de atendimento vão abrir, excepcionalmente, para a campanha. Para realizar a negociação, o titular da conta ou representante legal com procuração autenticada em cartório, deve procurar as Centrais de Atendimento e ter em mãos alguns documentos como RG, CPF e fatura para identificação da unidade consumidora. No caso de pessoa jurídica, o representante deve apresentar documento comprovando sociedade.

Segundo o coordenador comercial da Aegea MT, Rosivaldo de Araújo, essa é uma oportunidade para os usuários que querem regularizar a situação com as concessionárias e continuar usufruindo dos serviços prestados pelas empresas. Ele reforça que os casos serão analisados individualmente apresentando ao consumidor a melhor forma para a solução de suas pendências.

“Estamos dispostos a ouvir e atender as solicitações da comunidade. Procuramos oferecer as melhores condições para os clientes na hora de negociar qualquer tipo de pendência, com descontos e parcelamentos para diferentes categorias, levando em consideração o valor dos débitos e o tempo das dívidas. Nossa intenção é conversar com cada morador, entender suas necessidades e encontrar a melhor proposta para a quitação de seus débitos”, afirma o coordenador.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Além do atendimento nas lojas das concessionárias, os interessados em negociar podem procurar os seguintes canais de atendimento: no 0800 647 6060 para ligações (24h por dia) e/ou mensagens de textos pelo WhatsApp (7h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pelas concessionárias, acesse www.aegeamt.com.br