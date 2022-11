Brasil na Copa do Mundo 2022: datas dos jogos, jogadores e uniforme

Por Redação do ge — Rio de Janeiro

O Brasil começa, nesta quinta-feira, a trilhar seu caminho em busca do hexacampeonato mundial: a equipe comandada por Tite estreia na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). Confira nesse texto tudo o que você precisa saber sobre a seleção brasileira no Catar.

Datas e horários dos jogos Brasil na Copa do Mundo 2022

– 24/11 (quinta-feira) – Brasil x Sérvia, 16h*, Estádio Lusail

– 28/11 (segunda-feira) – Brasil x Suíça, 13h*, Estádio 974

– 02/12 (sexta-feira) – Brasil x Camarões, 16h*, Estádio Lusail