Bloqueios nas rodovias de MT causam reajustes nos preços dos alimentos

Com isso, encontramos o tomate comum a R$ 8,90 o quilo e a batata a quase R$ 10. Outro aumento foi o do preço da banana, de 5,5%. O quilo está custando entre R$ 10 e R$ 12. De acordo com o vice-presidente da Fecomércio, Marco Pessoz, os bloqueios nas estradas contribuíram para as altas.