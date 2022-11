Bloqueios em vias do MT entram no segundo dia; manifestantes são contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro

Bloqueios de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em vias do MT, contra a vitória no segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entraram, nesta terça-feira (1º), no segundo dia. Os manifestantes são contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de domingo (30).