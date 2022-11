Barcelona e Real Campo Verde abrem a 1ª Copa 40tão

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nesta quarta-feira, as 19h30, os times do Barcelona e do Real Campo Verde fazem a partida de abertura da 1ª Copa 40então, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte. O jogo será no Estádio Municipal Félix Belém de Castro.

Nove equipes disputarão a competição, que terá premiação de R$ 10 mil divididos proporcionalmente entre os 3 primeiras colocados. Só podem participar da Copa atletas nascidos no ano base de 1982.

Conforme informou o secretário municipal de Cultura, Lazer e Esporte Clemilson Carvalho do Nascimento, além do Estádio Municipal Félix Belém de Castro, os jogos serão disputados também nos miniestádios Ivo Hauber Júnior e Lucas Rudnick.