Ato bloqueia BR-174 em Pontes e Lacerda (MT) nesta sexta-feira (17)

Os nomes foram apontados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A maioria delas está ligada aos setores de transporte e agronegócio. Sorriso é o município com mais pessoas físicas e jurídicas citadas: 21, seguido por Água Boa (4), Cuiabá (2), Nova Mutum (2), Tapurah (2), Campo Novo do Parecis e Guarantã do Norte – com um nome, cada. Veja a lista.