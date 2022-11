Atletas de Mato Grosso conquistam 104 medalhas no brasileiro de Kung Fu Wushu

Dos 43 atletas, 20 são do projeto social Kung Fu Wushu, composto por crianças, adolescentes PCDs (Pessoas com Deficiência) e uma pessoa da melhor idade

Por Beatriz Saturnino – Da Assessoria de Imprensa

Quarenta e três atletas da Federação Mato-grossense de Kung Fu Wushu trouxeram 104 medalhas do 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu (32ºCBKW), realizado em Goiânia no período de 12 a 16 de outubro, sendo 49 ouro, 32 pratas e 23 de bronze.

Somente do projeto social desenvolvido pela Academia CPA Fitness, pelo mestre Bruk Lee e sua filha e atleta Brenda Silva, em rede com o Instituto INCA-Inclusão, Cidadania e Ação, foram 20 atletas, que trouxeram 30 medalhas de ouro, 22 de prata e 9 de bronze.

Participaram dois PCds do projeto, a Tabatta Cristina da Silva Souza, de 14 anos de idade, que conquistou 3 de ouro, e o Fernando Silva Araújo, de 31 anos, com 2 de prata, e 1 de bronze, ambos na categoria de adaptados. Eles também são campeões das Américas, do último Panamericano realizado esse ano, em Brasília.

Também teve a Inês Antônia Marques de Souza, de 71 anos, participando de seu primeiro brasileiro, que trouxe 1 medalha de prata, somando 11 medalhas em seus podiums. Além de 17 crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos de idade.

Dentre os federados, 18 já eram atletas da Academia CPA Fitness, que conquistaram 17 medalhas de ouro, 10 de prata e 13 de bronze; 1 veio de Cáceres e conquistou a medalha de ouro, e mais 4 de Juína, sendo 1 de ouro e 1 de bronze.

No dia 10 de novembro três atletas seguem para o 3º Campeonato Sul-americano de Kungfu, e a 3ª Copa Sul-americana de Sanda, a serem realizados de 10 a 14 de novembro na cidade de Buenos Aires na Argentina.

O mestre Bruk conduzirá como técnico da seleção a Tabatta Cristina, na categoria de adaptados, a Brenda Silva, no Taolu Tradicional, e o Moisés Ribeiro, no Sanda.

O PROJETO SOCIAL

O projeto completou um ano no mês de agosto de 2022, implantado via emenda parlamentar do deputado federal Dr. Leonardo, por meio do Ministério da Cidadania, que foi o primeiro a apostar nesta importante ação de inclusão social.

O projeto social Kung Fu Wushu foi elaborado com o objetivo de oportunizar aulas gratuitas de Kung Fu, nas modalidades Kung Fu Tradicional, Tai Chi, Boxe Chinês, a 100 inscritos, de baixa renda familiar e com pouca ou quase nenhuma atividade esportiva, buscando minimizar as diferenças sociais para o maior número de pessoas. Além de fomentar o esporte em si e o lazer, ao público da Grande Morada da Serra, onde está localizada a academia que atende o projeto.

Durante esse período, os alunos se tornaram verdadeiros atletas, onde muitos garantiram dezenas de medalhas em campeonatos de seletiva, como no Mato-grossense, que aconteceu em Cuiabá, e para o Brasileiro, realizado em Brasília (DF), no final de 2021, onde os idosos também competiram, consagrando entre os melhores colocados do Brasil, e garantiu, para alguns, vagas ao mundial.

“Temos apenas 28 anos de história de Kung Fu em Mato Grosso. Por isso é importante esse projeto, para ajudar a difundir o esporte no Estado todo. Como, por exemplo, se a gente conseguisse colocar ele nos jogos escolares, algo que estou buscando na Secretaria de Estado. Imagina esses atletas disputando na seletiva por uma vaga no Estadual? Teríamos um nível melhor de atletas em destaque por Mato Grosso”, ressalta o mestre Bruk.

Agora o projeto está finalizando a segunda etapa, sendo patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, via emenda parlamentar dos deputados estaduais Wilson Santos e Carlos Avallone, ofertando cursos de capacitação e aperfeiçoamento aos alunos e professores, nas modalidades de Sanda, Wushu Moderno, Wushu Tradicional e Arbitragem.

Começou com o Kung Fu Wushu Sanda, pela professora e atleta internacional de Sanda, Edinea Camargo. Depois com o curso de Wushu Moderno, com o professor de Arte Marcial Wushu Esportivo, João Ferreira Júnior, ex-atleta da seleção brasileira de Wushu, multi campeão nacional e internacional, formou diversos atletas medalhistas Brasil à fora, além de ter sido técnico da seleção brasileira por 10 anos, de 2009 a 2019, e formador da Brenda.

Também teve a capacitação de Wushu Tradicional e Arbitragem, pelos professores Renato Feijó e Nina Romano.

Nesta etapa, os alunos também ganharam sapatilhas para compor o traje de aulas, apresentações ou competições.

SOBRE O KUNG FU

O termo Kung-Fu é aplicado às artes marciais chinesas, desenvolvidas há mais de 3 mil anos, sendo uma das mais antigas do mundo. O Kung-Fu não é simplesmente conhecido como uma forma saudável de exercícios físicos e sistema de defesa pessoal altamente eficientes, mas, também mostra ser um benefício mental e espiritual ao praticante. O Kung-Fu une mente, espírito e corpo do praticante, habilitando ações harmoniosas entre os elementos da vida de um ser humano.

A filosofia reside na importância entre a harmonia e a ordem natural das coisas.

Dentro do Kung Fu existem os departamentos nas áreas do Taolu Tradicional, que trabalha a cultura raiz do Kung Fu básico; o Taolu Esportivo, que é de alto rendimento, onde traz o salto e velocidade, com um alto índice técnico, sendo mais artístico e performático do que o Tradicional; e o Sanda, que é de combate físico.

Dentro de cada departamento existem as categorias de idade, peso, formas, que são as armas utilizadas (curtas, médias e longas, entre outras), para que as competições sejam justas, e que podem acontecer como lutas combinadas, individuais, ou em grupo, por exemplo.