Ataque em escolas deixa três mortos e 16 feridos em Aracruz, no ES

Segundo os dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Bitti tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado.

Governador se pronuncia

Em publicação no Twitter, o governador Casagrande disse que o ataque foi covarde.

“Nossas equipes de segurança alcançaram o assassino que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos”, disse.