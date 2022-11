Assassinos invadem casa e executam jovem na “cidade do medo”

Do: MidiaNews

Everton Gomes, de 20 anos, morreu na tarde de quinta-feira (10) com um tiro no rosto

O jovem Everton Helder Gomes Campo, de 20 anos, foi executado com um tiro no rosto na tarde de quinta-feira (10) em Sorriso (a 418 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma moto preta foram vistos invadindo a casa do rapaz, no Bairro Nova Aliança.

O jovem, mais conhecido como “Miojo”, foi atingido por um único disparo à queima-roupa, apesar de os criminosos terem atirado várias vezes.

Depois de atirar contra Everton, a dupla fugiu na motocicleta.

Ele foi socorrido por terceiros e levado ao Hospital Regional de Sorriso, mas chegou à unidade já sem vida.

No local foram encontrados dois estojos e duas cápsulas de munição de 9 ilimetro.

A Polícia Civil investiga o crime.

Sorriso vive uma onda de assassinatos nos últimos meses.