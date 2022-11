Aluna denuncia colega por abuso sexual em escola da Capital

Do: MidiaNews

O caso aconteceu na quinta feira (3) na Escola Estadual Senador Azeredo

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido abusada sexualmente por um colega de sala, na quinta-feira (3), na Escola Estadual Senador Azeredo, em Cuiabá, no Bairro Porto.

O caso foi registrado como estupro e, de acordo com o boletim de ocorrência, o menino, que tem entre 12 e 13 anos, aproveitou os jogos escolares para cometer o abuso.

De acordo com a adolescente, ela estava no pátio da escola assistindo aos jogos das olimpíadas com o colega.

A jovem disse que saiu do local e o menino a seguiu. Abraçando-a a força ele teria começado a passar as mãos em seu corpo, inclusive em suas partes íntimas.

A adolescente conseguiu se desvencilhar do agressor e denunciou o caso à coordenação. O menino, no entanto, negou ter cometido o crime.

Aos pais, a menina disse que essa não era a primeira vez que o colega agia dessa forma. Em outra situação, dentro da sala de aula, ele já havia passado as mãos em seus seios.

A mãe da jovem procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.