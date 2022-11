AGER/Barra realiza pesquisa sobre serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A AGER de Barra do Garças, agência reguladora responsável por fiscalizar a concessão de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Campo Verde, está realizando uma pesquisa para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Águas de Campo Verde, concessionária dos serviços no âmbito do município, e a satisfação dos consumidores.

Participam da pesquisa, profissionais da Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto Federal de Mato Grosso e Universidade Federal de Rondonópolis.

Nesta sexta-feira começou a distribuição para a população de mil formulários com perguntas voltadas à “satisfação dos clientes”, “fornecimento de água”, “Qualidade do atendimento ao cidadão”, e “Uso consciente da água tratada”.

As repostas servirão como parâmetros para a implementação de ações que resultem na melhoria dos serviços prestados. A previsão é que os dados estejam tabulados até janeiro do próximo ano.