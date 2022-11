8ª CIAPM de Campo Verde tem novo comandante

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e a vice-prefeita Edna Queiros da Silva participaram na manhã desta quarta-feira da troca de comando da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Campo Verde.

O Tenente-Coronel Anderson Luiz da Silva, que respondeu pelo comando da corporação por 3 anos e 4 meses, deixou o cargo, dando lugar ao também Tenente-Coronel Emanuel Carlos Vieira.

Anderson Luiz da Silva, que assumirá como subcomandante do 11° Comando Regional de Primavera do Leste, disse que deixa o posto em Campo Verde com o sentimento do dever cumprido. “Eu só tenho a agradecer a minha equipe de policiais militares, agradecer o Poder Público local, na pessoa do prefeito Alexandre Lopes, na pessoa do vereador Clebinho, que sempre nos apoiou, sempre esteve ao nosso lado; agradecer o Ministério Público, o Judiciário que sempre sustentou as nossas ações. E saio com o coração partido, levando muitos amigos no coração”, disse ele. “A missão continua, a vida de oficial é essa e nos cabe apenas obedecer”, completou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira agradeceu os serviços prestados pelo Tenente-Coronel Anderson Luiz da Silva e desejou boas-vindas ao novo comandante. Emmanuel Carlos Vieira estava lotado no 11° Comando Regional de Primavera do Leste, onde respondia como subcomandante.

“A gente tem sempre a preocupação de poder fortalecer essa relação entre a municipalidade e as forças policias e nesse momento, em que recebemos um novo comando, damos as boas-vindas e nos colocamos à disposição para que tudo possa ser facilitado e, ao mesmo tempo, parabenizamos e desejamos boa sorte ao comando que aqui estava e que relevantes serviços prestou ao município. Desejamos a ele toda sorte do mundo, que ele possa desempenhar esse bom trabalho que desempenhou aqui para onde ele for agora”, disse o prefeito.

Participaram da cerimônia de troca de comando na 8ª CIAPM, realizada no Auditório do Centro Empresarial de Campo Verde, o comandante geral da PM Coronel Mendes, Tenente-Coronel Fernandes, comandante do 4° Comando Regional de Rondonópolis, o deputado estadual Elizeu Nascimento e o delegado de polícia judiciária civil de Campo Verde, Philipe Pinho.