3ª Copa Campo Verde de Vôlei começa hoje no Joubert Izaias Romancini

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A partir das 14 horas desta sexta-feira, cerca de 500 atletas de 36 cidades do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul iniciam a disputa da 3ª Copa Campo Verde de Voleibol.

A abertura da competição, que é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, será no Ginásio Municipal de Esportes Joubert Izaias Romancini.

A competição, que será disputada nas categorias minivôlei, sub-15 e sub-18, continua amanhã (5) e domingo (6) com as partidas sendo disputadas também nos ginásios das Escolas Dona Maria Artemir Pires, São Lourenço e Ledy Anita Brescancin.