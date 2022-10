Vídeos mostram discussão e fuga de suspeito de matar vereador

Do: MidiaNews

Alfredo Krause, de 58 anos, trabalhava como na vistoria veicular rápida do Detran de Vera

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito de matar o vereador Alfredo Krause (Podemos), do Município de Vera, discutindo com ele momentos antes do assassinato.

Uma outra filmagem mostra a fuga do acusado.

Alfredo, de 58 anos, foi morto com um tiro no abdômen por reprovar o veículo do suspeito em uma vistoria. Além de parlamentar, ele era servidor do Detran há 8 anos e, atualmente, trabalhava na vistoria veicular rápida.

No primeiro vídeo, o homem de blusa vermelha e short bege aparece exaltado, dizendo: “Rapaz, tu é um baita de um safado. Tu é um baita de um sem vergonha, rapaz. Se fosse no meu tempo tu ia virar homem”. Enquanto fala, ele se afasta até a porta de saída, momento em que a abre e faz menção de sair da agência. Segundo a Polícia Civil, o homem voltou com uma arma e atirou em Alfredo. Testemunhas o flagraram fugindo em um carro preto. Na outra imagem um homem registra o momento exato em que o suspeito arranca em disparada com o veículo. Ele sai correndo de dentro de casa para fazer o registro. “Montana preta, gente. Não tô vendo a placa”, diz. “Montana preta. Atirou em alguém”, completa. Após algumas horas do crime, o autor do disparo foi preso e encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso. Veja: http://campoverdenews.net.br/wp-content/uploads/2022/10/0bf000e4205dc4802152b61cf2d35333.mp4 http://campoverdenews.net.br/wp-content/uploads/2022/10/86610317e5abdfcb51ba62b9746f7b82.mp4