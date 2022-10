Vídeo mostra quarto ensanguentado após tentativa de homicídio

Do: MidiaNews

Luís André Saraiva Silva recebeu ao menos sete facadas, a maioria nas costas e tórax

Um vídeo que circula na internet mostra grande quantidade de sangue no quarto de Luís André Saraiva Silva, de 33 anos, vítima de tentativa de homicídio em Sinop no último domingo (2), após o final da apuração do 1º turno das eleições. Conforme informações apuradas pela reportagem, o rapaz recebeu sete facadas, a maioria nas costas e tórax.

O fato aconteceu por volta das 22h no Bairro Jardim das Palmeiras. Luís André dividia um quarto com o suspeito, identificado apenas como Lucas, e estaria dormindo quando foi brutalmente atacado pelo homem. Mesmo ferido, conseguiu pedir ajuda, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Município, onde segue internado em estado estável.

No momento em que foi resgatado, Luís havia dito que o crime aconteceu após uma “desavença política”. Os boletins de ocorrência da Polícia Militar e Civil apontam para o mesmo motivo.

De acordo com testemunhas, o fato teria acontecido após a vítima comemorar a vitória na votação do ex-presidente Lula sobre o atual, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições.

Em entrevista à imprensa nesta quarta-feira (5), no entanto, o delegado da Polícia Civil Ugo Ângelo Reck de Mendonça negou que a tentativa de homicídio tenha motivação política.

Conforme Mendonça, a vítima foi ouvida e negou que tenha ocorrido algum desentendimento.

“Essa tentativa de homicídio que o suspeito desferiu alguns golpes de faca na vítima não tem nenhum envolvimento de cunho político. Surgiu essa conversa, mas não teve qualquer envolvimento”, disse o delegado.

“A vítima estava dormindo e, quando acordou, o suspeito estava em cima dela desferindo essas facadas”, acrescentou, afirmando que os motivos da agressão não foram esclarecidos. “Mas ele afirmou que não teria nenhum envolvimento de cunho político”, reforçou.

O delegado ainda informou que o suspeito segue foragido e diligências estão sendo feitas a fim de localizá-lo e prendê-lo.

Luís segue internado no Hospital Regional de Sinop. O estado de saúde dele é considerado estável

Polícia Civil continua investigando o caso.

